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Факты / Україна

С 1 октября на Херсонщине освобождены десятки населенных пунктов — Зеленский

Илья Нежигай, редактор ленты
зеленський
Фото: Офис президента

Только с 1 октября украинские Вооруженные силы смогли деоккупировать 500 кв. км Херсонской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 6 октября.

— Информируем и о нашем движении на передовой. Только за время с 1 октября и только на Херсонщине от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов, — сказал он.

По его словам, ВСУ имеют успехи и на восточном направлении.

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— Обязательно наступит день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области — в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма, — добавил президент.

Владимир Зеленский пояснил, что перспектива деоккупации украинских земель очевидна.

— Очевидно и то, что этим путем еще предстоит пройти. Еще предстоит много выдержать, много сделать. Сделать и украинцам, и нашим партнерам — всем, кто ценит свободу и международное право, — подытожил он.

Президент также рассказал, что на оккупированной Запорожской АЭС находится около 500 оккупантов, что создает 500 рисков для катастрофы.

Источник: Офис президента
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