Октябрь, 06 в 14:31

Соединенные Штаты отправили Кремлю жесткий посыл, что применение даже тактического ядерного оружия против Украины приведет к открытию последнего разрушительного направления относительно России.

Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции Forbes Без розовых очков. Бизнес и правительство во время войны.

Резников уверен, что риск применения Россией ядерного оружия очень минимальный. Также считают и США, и Великобритания.

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Кроме того, России дали четко понять, что применение даже тактического ядерного оружия будет иметь разрушительные последствия для РФ.

— Если оценивать в процентах этот риск, он значительно меньше, чем что-либо. И это подтверждают наши партнеры, и Соединенные Штаты, и Великобритания. Мало того, мы получили четкие сигналы от наших партнеров, Белого Дома … они провели тоже определенные консультации и отправили достаточно четкие, достаточно жесткие сигналы в Кремль, что применение ними даже тактического ядерного оружия приведет к открытию последнего разрушительного направления по отношению к России, — заявил Резников.

И уже тогда у России не будет никаких шансов вернуться в клуб стран, котором вообще кто-то пожимает руку, считает министр обороны Украины.