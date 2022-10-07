Октябрь, 07 в 20:31

В Лимане на данный момент найдены два захоронения, одно из которых насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это – одиночные могилы, где похоронены гражданские.

Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Около 200 могил в одном захоронении: в Лимане и Святогорске приступили к эксгумации тел / 9 фотографий

Сообщается, что на другом участке находится братская могила, где могут быть тела как военных, так и гражданских. Точное количество еще предстоит установить.

Сейчас смотрят

– Сейчас правоохранители исследуют эти места и вскоре приступят к процессу эксгумации. Прошу всех воздержаться от комментариев относительно количества похороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов, — сообщает Кириленко.

Также он сообщает, что на городском кладбище в Святогорске перезахоронили 21 тело, среди которых гражданские, погибшие в оккупации.

– Пока продолжались бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и дворах. Все тела с числа перезахороненных сегодня, идентифицированы и надлежащим образом похоронены, — говорит глава ОВА.

Фото: Донецкая ОВА