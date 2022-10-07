В подарок генералу. Россияне украли из ЧАЭС облученные оленьи рога

Октябрь, 07 в 15:49

В Рыжем лесу, где весной этого года российские военные рыли траншеи, действительно были окопы и укрепления оккупантов. Там дозиметр просто зашкаливает.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, песок из Рыжего леса российские военные таскали мешками на укрепление станции.

– А еще они рога украли из отдела полиции, оленьи. Они там лежали с 1986 года и имеют такое облучение, что просто катастрофа. Наверное, какому-нибудь генералу в подарок. Пусть повесит себе над кроватью, – добавил министр.

Герман Галущенко рассказал, что после того, как ВСУ выгнали россиян из Киевщины, он вместе с журналистами побывал в комнатах, где спали российские начальники, те же генералы.

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По словам министра, дозиметр там тоже зашкаливает, поскольку оккупанты занесли загрязнение на одежде.

Герман Галущенко также напомнил, что спустя дня два российский генерал пытался опровергнуть утверждение, что от такого облучения военные умрут.

Он заявил, что, мол, там в 1941-м рыли окопы, проходила линия обороны, и никто не был поражен радиацией. И неважно, что катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году.