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Факты / Україна

В подарок генералу. Россияне украли из ЧАЭС облученные оленьи рога

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ЧАЕС
Фото: УНИАН

В Рыжем лесу, где весной этого года российские военные рыли траншеи, действительно были окопы и укрепления оккупантов. Там дозиметр просто зашкаливает.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, песок из Рыжего леса российские военные таскали мешками на укрепление станции.

– А еще они рога украли из отдела полиции, оленьи. Они там лежали с 1986 года и имеют такое облучение, что просто катастрофа. Наверное, какому-нибудь генералу в подарок. Пусть повесит себе над кроватью, – добавил министр.

Герман Галущенко рассказал, что после того, как ВСУ выгнали россиян из Киевщины, он вместе с журналистами побывал в комнатах, где спали российские начальники, те же генералы.

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По словам министра, дозиметр там тоже зашкаливает, поскольку оккупанты занесли загрязнение на одежде.

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Герман Галущенко также напомнил, что спустя дня два российский генерал пытался опровергнуть утверждение, что от такого облучения военные умрут.

Он заявил, что, мол, там в 1941-м рыли окопы, проходила линия обороны, и никто не был поражен радиацией. И неважно, что катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году.

Источник: LB.ua
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