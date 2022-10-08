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Факты / Україна

Даже воды и хлеба нет: мать оккупанта о ситуации в армии РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Мать военнослужащего России рассказывает сыну об отношении к только что мобилизованным по сравнению с ВС РФ , а также красноречиво высказывается о власти и лично о президенте РФ.

— А наши ребята, как в ж*е, б**дь! Или че, должны б**дь? Так хочется до этого Путина дозвониться и сказать “Че, г***он, б**дь? Не знаешь, как дела обстоят? Все “прекрасно”, что даже воды и хлеба нету, – возмущается россиянка.

Также ее не устраивает, что детей только что мобилизованных солдат переводят на бесплатное обучение, а жен якобы не имеют права уволить. Жалуется женщина и на то, что семьям новобранцев дают “подъемные” деньги, которые они могут потратить на покупку формы и снаряжения.

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Фото: сс

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