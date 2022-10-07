Нельзя сбрасывать со счетов: Жданов объяснил, когда могут начаться трудности на фронте из-за мобилизации в РФ

Октябрь, 07 в 10:11

Факт мобилизации в России не нужно сбрасывать со счетов. Несмотря на то, что она проводится ненадлежащим образом и вместо качественного и частичного характера носит более массовый, все же россияне пытаются призвать очень большое количество людей.

Об этом в комментарии для Фактів тижня сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что на сегодняшний день есть сведения, что до конца года в РФ хотят мобилизовать по меньшей мере полмиллиона человек. А в следующем году планируют еще полмиллиона. В целом выходит 1 млн 200 тыс.

Сейчас смотрят

– Первая волна – это будут смертники. Их отправляют для пополнения потерь. Но со временем мобилизованные будут опаснее. Потому что их постараются учить чему-то, — отметил он.

По словам Олега Жданова, в целом такие учения должны длиться не менее полугода или по крайней мере три месяца. Все зависит от степени подготовки.

Но эксперт объяснил: чем дольше новых мобилизованных будут готовить, тем большую опасность для нас они будут представлять.

– Я думаю, что проблемы у нас могут начаться примерно через два месяца, ближе к концу октября – началу ноября. Тогда придут мобилизованные, которые прошли хотя бы минимальную подготовку. Приблизительно через месяц-полтора мы можем ожидать уже какие-то сформированные подразделения, — предположил Жданов.

Однако он подчеркнул, что следует учитывать, что возрастной ценз мобилизованных очень высокий. Поэтому сделать из них таких молодых, бойких бойцов будет фактически невозможно.

Кроме того, Россия сейчас сталкивается с проблемой обеспечения мобилизованных и низким уровнем мотивации среди военных.