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Факты / Происшествия

Под Изюмом в лесу подорвался на мине еще один грибник

Анастасия Гевко, редактор ленты
Под Изюмом в лесу подорвался на мине еще один грибник
Фото: Getty Images

В пятницу, 7 октября, утром в лесополосе в Изюмском районе подорвалась на мине женщина, которая собирала грибы. 

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

– Утром в Изюмском районе 47-летняя женщина получила ранения, наступив на мину. Пострадавшая собирала грибы в лесу, – написал Синегубов на своем канале в Telegram.

Глава ОВА вновь напомнил о том, что минная опасность не исчезла, особенно это касается лесополос.

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