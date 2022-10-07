Под Изюмом в лесу подорвался на мине еще один грибник
Фото: Getty Images
В пятницу, 7 октября, утром в лесополосе в Изюмском районе подорвалась на мине женщина, которая собирала грибы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
– Утром в Изюмском районе 47-летняя женщина получила ранения, наступив на мину. Пострадавшая собирала грибы в лесу, – написал Синегубов на своем канале в Telegram.
Глава ОВА вновь напомнил о том, что минная опасность не исчезла, особенно это касается лесополос.
Сейчас смотрят
Взрывотехники работают над разминированием в усиленном режиме, однако оставшиеся площади, заминированные врагом, огромны.