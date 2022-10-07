Среди грязи были даже стиральные машинки: на Херсонщине оккупанты жили в свинарнике

Октябрь, 07 в 14:04

Во время оккупации поселка Любимовка на Херсонщине российские военные жили в свинарнике вместе с животными.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, сотрудники которой после освобождения Любимовки начали проверять брошенные позиции российской армии.

На видео, обнародованном СБУ, видно, что россияне обустроились в свинарнике и буквально жили вместе со свиньями.

Сейчас смотрят

– Нашли себе подобных, – сказал в ответ на это местный житель, который провел экскурсию по так называемому командному пункту россиян.

На кадрах также можно увидеть разбросанные вещи, мусор и оставленную одежду. Среди грязи и вони стояли даже украденные стиральные машинки.

На днях Генштаб ВСУ сообщил, что военные РФ стали чаще покидать позиции и сдаваться в плен.

Благодаря успехам наших защитников, на отдельных направлениях отмечают снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава.