Октябрь, 07 в 23:37

Нобелевскую премию мира в этом году получил украинский Центр гражданских свобод, что стало первой подобной наградой за историю независимости Украины.

Однако радость от такой награды омрачили “соседи” Украины по премии, а именно белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российское правозащитное общество Мемориал, которые разделили вместе с украинской организацией мировую награду.

Такое решение Нобелевского комитета возмутило часть украинского гражданского общества, поскольку оно создает пропагандистский стереотип о “братстве” Украины с Россией и Беларусью, которые развязали войну против украинского государства.

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Какой была реакция украинского общества на нынешнюю Нобелевскую премию мира — читайте в материале на Факты ICTV.

Хотя руководительница Центра гражданских свобод (ЦГС) Александра Матвийчук поблагодарила за награду, немало украинцев раскритиковали решение Нобелевского комитета.

— Я рада, что возглавляемый мной Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из Мемориала и Вясны, — написала Матвийчук.

Другого мнения, например, придерживается советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который заявил, что Нобелевский комитет имеет “интересное понимание слова “мир”.

— У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова “мир”, если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто “супер”, — написал Подоляк.

У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова «мир», якщо @NobelPrize разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто «супер». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 7, 2022

Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков заявил, что мир “еще не догоняет происходящее”.

— То, что премию разделили с “хорошими” русскими и белорусскими — показатель того, насколько мир еще не догоняет того, что происходит вокруг. Но это никоим образом не делает признание достижений ЦГС меньшими. Пусть это будет классным инструментом делать еще больше хорошего, — написал Жернаков.

Критике нынешнюю премию подвергла также главный редактор издания Украинская Правда Севгиль Мусаева.

— Идея разделить премию между Россией, Украиной и Белоруссией “за мирное сосуществование” — плохая. Но с этими стереотипами нам еще нужно бороться и побеждать их, — написала Мусаева.

Позже она расширила свой комментарий, где призвала украинское общество сделать переоценку касательно лауреатов в этому году.

В то же время есть у украинцев и другое мнение. Так, например, украинский исторический журналист и военный Вахтанг Кипиани считает решение Нобелевского комитета “достойным”.

— Премию дают не государствам, а людям и институтам. И выбор достойный, и он вообще не о “братских народах”, а о сопротивлении общему злу. Каким является российское государство. В шоке, что такие простые вещи надо объяснять, — написал Кипиани.

В частности, журналист Виталий Портников поздравил всех нынешних лауреатов.

— Нобелевка украинским, российским и белорусским правозащитникам является напоминанием о том, что права человека остаются нашей главной ценностью, — сказал Портников.

Нобелівська премія українських правозахисниківhttps://t.co/IQZ7YnFDFD — Vitaly Portnikov (@portnikov) October 7, 2022

Глава Украинского института нацпамяти и военный Антон Дробович считает, что не стоит переживать, что украинцы “оказались в обществе с порядочными людьми, которые действительно всю свою жизнь посвятили борьбе с тоталитаризмом и беззаконием”.

— Да, они представляют Беларусь и Россию, но не те, что есть сейчас, а те, которые были убиты тиранией, коррупцией, войной и рабством. Это люди и организации чья борьба пока не принесла свободы их обществам, но сами они действительно боролись храбро. Их лидеры прямо сейчас сидят в тюрьмах. Для их обществ эта награда возможно последний шанс понять чей голос надо слушать, — написал Дробович.

Украинский философ Владимир Ермоленко одновременно считает, что решение Нобелевского комитета демонстрирует слабость европейского восприятия Восточной Европы.

— Этот Нобель свидетельствует о силе украинского гражданского общества, невероятной и неутомимой работе наших правозащитников, и о слабости европейского восприятия Восточной Европы, которое до сих пор видит ее как скрытую империю, — написал он.

Андрей Боднар, украинский поэт, публицист и переводчик, подверг критике тех, кто критикует нынешнюю Нобелевскую премию мира.

Напомним, в 2022 году Нобелевскую премию мира присудили украинской правозащитной организации Центр гражданских свобод, белорусскому правозащитнику Алесю Бяляцкому и российской правозащитной организации Мемориал.