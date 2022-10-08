В Польше открыли первое отделение Новой почты: планируется еще четыре
Украинская компания Новая почта открыла свой филиал на рынке Польши. Первое отделение уже заработало в Варшаве.
Об этом сообщила компания в Twitter.
– Отделение в польской столице уже работает, – говорится в сообщении.
Отмечается, что отделение находится по адресу Męcińska 18.
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Кроме того, отмечается, что есть планы открытия отделения в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани в течение месяца.
К слову, в Польше определенным категориям украинских беженцев придется платить за предоставленное государственное жилье. Варшава готовит изменения в спецзакон, о чем сообщает ukrayina.pl.
Источник: Новая почта
Фото: Новая почта