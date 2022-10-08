Октябрь, 07 в 21:25

Украина получит первую часть макрофинансовой помощи Еврокомиссии на сумму €2 млрд в ближайшие дни.

Как объяснила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, это лишь первая часть второго транша.

— С начала войны мы предоставили €19 млрд, без учета нашей военной помощи. И это включает дальнейшие €2 млрд макрофинансовой помощи, которые будут выделены в ближайшие дни, — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Праге, которая состоялась по окончании неформального заседания Европейского совета.

Урсула фон дер Ляйен, вопрос дальнейшей помощи Украине обсуждался в ходе встречи лидеров Евросоюза.

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— Сегодня мы обсуждали Украину, и как мы будем ее поддерживать ее так долго, сколько это понадобится… Мы не только смотрим на немедленную помощь в финансовом аспекте, но и на среднесрочную перспективу в плане реконструкции. Поддерживать Украину – это смысл совместной конференции, которая Комиссия и президентство Большой семерки проведет в конце этого месяца в Берлине. Поэтому было очень хорошо послушать лидеров в отношении важного вопроса реконструкции Украины, — скзаала она.

Президент Еврокомиссии добавила, что на данный момент уже совершенно понятно, что Евросоюз должен будет найти новые источники финансирования, потому что будут необходимы “огромные суммы” для поддержания Украины.

— И мы должны будем установить очень структурный подход, чтобы гарантировать предсказуемость финансирования, прозрачность в отношении того, как это будет сделано конечно, стабильность финансирования Украине, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, принятый накануне неформальной встречи.

— Было очень обнадеживающим то, что мы смогли достигнуть договоренности в отношении нового пакета кусающих санкций против России. Мы продвинулись быстро и сильно… Это демонстрирует Путину, что ЕС привержен действиям, которые покажут, что он будет платить за его агрессивную войну, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее исполнительный заместитель президента Еврокомиссии Валдис Домбровскис подписал меморандум, которым предусматривается очередная макрофинансовая помощь в размере €5 млрд.

Источник: El Pais