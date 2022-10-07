Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Впервые со времен Карибского кризиса – Байден о ядерных угрозах Путина

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Впервые со времен Карибского кризиса – Байден о ядерных угрозах Путина
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность применения ядерного оружия президентом РФ Владимиром Путиным.

– Он не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия или биологического и химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно недорабатывают. Я не думаю, что существует такая вещь, как возможность легко использовать тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном, — сказал Байден.

Байден подчеркнул, что это может быть наибольшим подобным риском со времен Джона Кеннеди и Карибского кризиса.

— Впервые после кубинского ракетного кризиса мы столкнулись с прямой угрозой использования ядерного оружия, если на самом деле все будет продолжаться тем путем, по которому они шли, — говорит Байден.

Президент Байден также добавил, что он и официальные лица США ищут дипломатический выход.

Сейчас смотрят
Читайте
США выделят Украине $55 млн на подготовку к зиме

Источники: Reuters, Bloomberg
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка