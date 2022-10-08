Октябрь, 07 в 22:35

Россияне перебросили резервы в Луганскую область, чтобы сдержать выход украинских сил на Лисичанск и Северодонецк.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, оккупанты пытаются удержать узел, где находятся населенные пункты Кременная, Приволье и Рубежное, что на Луганщине.

Сейчас смотрят

— Если они (россияне, — Ред.) думают, что украинцы все это захватят, а мы захватим, то горе для них будет страшное, включая Северодонецк и Лисичанск. Это та самая вторая линия обороны, ради которой они потеряли войска в Лимане, чтобы успеть ее создать, — сказал Арестович.

Советник Офиса президента добавил, что сейчас трасса R66, которая идет вдоль Рубежного и Кременной, сейчас разрезана и находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

— Это очень хорошо, потому что разрезать дороги и коммуникации в любой войне является одной из главных целей, — сказал он.

Арестович считает, что следующими будут бои за Сватово и Кременную, а после этого, учитывая силы и средства сторон, наступательная операция может быть приостановлена.