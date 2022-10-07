Октябрь, 07 в 19:58

Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российских оккупантов в Херсонской области. А второй линии обороны за ней, вероятно, вообще не существовало.

Об этом рассказал в интервью Радио НВ аналитик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов.

Он отметил, что российское командование готовилось к контрнаступлению ВСУ в Херсонской области, а потому стягивало на это направление очень много сил, в том числе десантников. То есть, на юге украинским защитникам противостоят достаточно опытные подразделения армии РФ.

Сейчас смотрят

Однако, по словам Михайлова, их просто “не хватает” на весь фронт на том направлении (а это 200 км).

– Скорее всего, украинские силы прорвали первую линию обороны на северном направлении (южного фронта, — Ред.), на криворожском направлении и продвинулись на десятки километров. Это, по-видимому, свидетельствует о том, что какая-то вторая линия российской обороны там даже не существовала, — подчеркнул Михайлов.

Он также вспомнил о заявлениях некоторых пророссийских источников, что прорыв стал возможным якобы из-за отвода российских десантников на ротацию, а боевики “Д/ЛНР” не выдержали натиска ВСУ и сбежали.

Михайлов назвал развитие наступления украинских военных на юге очень мощным. В то же время он не стал давать прогнозы относительно сроков освобождения Херсона. Возле города оккупанты также обустроили линию обороны.

– Мы знаем, что возле Херсона есть линия обороны, возле Чернобаевки. Вопрос: что делать с осадой или штурмом большого города, если россияне решат его защищать? – заявил аналитик.

Он добавил, что даже на этом направлении, которое Кремль считает важным, оккупантам не хватает личного состава.

– Пока что прогнозы давать не стоит. Но мы понимаем, что баланс сил даже на этом направлении склоняется в сторону Украины, — уточнил Михайлов.

По его словам, этому есть две причины:

логистические проблемы оккупантов (т.е. проблемы снабжения), возникшие вследствие ударов ВСУ из реактивных артиллерийских систем HIMARS по вражеским складам боеприпасов, путям поставок вооружения, командным пунктам;

на этом направлении наносить удары по войскам РФ проще, поскольку рельеф на юге Украины не позволяет создавать качественные укрытия.

Важным результатом на Херсонском направлении аналитик назвал истощение российских “элитных” сил.

Как сообщили в Офисе президента Украины, с начала полномасштабной войны ВСУ уже освободили более 2,4 тыс. квадратных километров в Херсонской области (67 населенных пунктов).

В частности, с начала октября деоккупировано до 500 кв. км территорий.