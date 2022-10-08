Октябрь, 08 в 10:21

Вооруженные силы Украины ликвидировали уже более 62 тыс. российских оккупантов. Только за сутки потери личного состава войск РФ составляют 380 человек.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 8 октября.

Кроме того, за сутки ликвидировано еще 6 вражеских танков, 18 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы и вертолет.

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Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 8 октября ориентировочно составили:

личного состава – около 62 060 человек (+380 оккупантов за сутки);

танков – 2 472 (+6 вза сутки);

боевых бронированных машин – 5 111 (+18 за сутки);

артиллерийских систем – 1 459 (+4 за сутки);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 345 (+1 за сутки);

средств ПВО – 180 (+3 за сутки);

самолетов – 266;

вертолетов – 234 (+1 за сутки);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 079 (+12 за сутки);

крылатых ракет – 246;

кораблей /катеров ‒ 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 875 (+13 за сутки);

специальной техники – 136 (+1 за сутки).

Наибольшие потери враг понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

Как проинформировали в Генеральном штабе ВСУ, за минувшие сутки украинские военные отразили атаки российских оккупантов в районах 17 населенных пунктов.

Кроме того, Вооруженные силы Украины продолжают держать под огневым контролем объекты логистики оккупантов и пути их снабжения. Украинская авиация за сутки нанесла 30 ударов по позициям войск РФ.