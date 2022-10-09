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Факты / Україна

Минус один: в Одесской области ВСУ сбили очередной беспилотник РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Минус один: в Одесской области ВСУ сбили очередной беспилотник РФ
Фото: Depositphotos

Вечером 8 октября вооруженные силы Украины уничтожили очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

Об этом в Facebook сообщило Оперативное командование Юг.

— Около 19:30 на подлете с моря в Одесскую область силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром ВСУ уничтожили иранский дрон Shahed-136 в Николаевской области.

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