Октябрь, 08 в 21:44

Вечером 8 октября вооруженные силы Украины уничтожили очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

Об этом в Facebook сообщило Оперативное командование Юг.

— Около 19:30 на подлете с моря в Одесскую область силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром ВСУ уничтожили иранский дрон Shahed-136 в Николаевской области.

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