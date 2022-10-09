Октябрь, 08 в 22:39

Дизельные генераторы на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции имеют ограниченный запас топлива.

Об этом сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

– Сейчас мы работаем над логистикой, чтобы поставить больше топлива для этих генераторов. Если в генераторах закончится топливо – они остановятся, а после этого произойдет катастрофа, произойдет расплавление активной зоны и выброс радиации, – сказал он.

Напомним, сегодня ночью российские оккупационные войска снова обстреляли территорию Запорожской АЭС и повредили последнюю линию связи с энергосистемой Украины. Так что ЗАЭС была полностью обесточена.

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Теперь работа станции зависит от дизель-генераторов, которые обеспечивают электроэнергию для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности.

Как сообщили МАГАТЭ, все системы безопасности станции продолжают получать питание и работают в штатном режиме. Инженеры ЗАЭС уже приступили к ремонту поврежденной линии электропередачи.

Фото: Главное управление разведки