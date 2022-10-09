Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Может произойти катастрофа: Котин предупредил об ограниченном запасе топлива на ЗАЭС

Валентина Чорна, редактор ленты
АЕС

Дизельные генераторы на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции имеют ограниченный запас топлива.

Об этом сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

– Сейчас мы работаем над логистикой, чтобы поставить больше топлива для этих генераторов. Если в генераторах закончится топливо – они остановятся, а после этого произойдет катастрофа, произойдет расплавление активной зоны и выброс радиации, – сказал он.

Напомним, сегодня ночью российские оккупационные войска снова обстреляли территорию Запорожской АЭС и повредили последнюю линию связи с энергосистемой Украины. Так что ЗАЭС была полностью обесточена.

Сейчас смотрят

Теперь работа станции зависит от дизель-генераторов, которые обеспечивают электроэнергию для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности.

Как сообщили МАГАТЭ, все системы безопасности станции продолжают получать питание и работают в штатном режиме. Инженеры ЗАЭС уже приступили к ремонту поврежденной линии электропередачи.

Читайте
Зона безопасности вокруг ЗАЭС: Гросси вернется в Украину после визита в РФ

Фото: Главное управление разведки

Источник: The Guardian
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка