Октябрь, 08 в 12:57

Сегодня утром в Николаевской области воины-зенитчики удачно уничтожили иранский дрон Shahed-136, которые Россия использует для ударов по Украине.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Удачно “приземлили” вражеский дрон-камикадзе воины мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета Утес.

Сейчас смотрят

В Командовании заверили, что зенитчики ВСУ не остановятся, пока не превратят российского захватчика в украинское небо в металлолом.

Советский 12,7-мм крупнокалиберный пулемет Утес (Бескид), предназначенный для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами, для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей.

Кроме того, 7 октября с 20:00 до 21:30 оккупанты пытались атаковать тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесскую и Николаевскую области. Украинские воины также уничтожили вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 227-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Воздушное командование Юг