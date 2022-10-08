В Николаевской области зенитчики ВСУ из пулемета сбили дрон-камикадзе Shahed-136
Сегодня утром в Николаевской области воины-зенитчики удачно уничтожили иранский дрон Shahed-136, которые Россия использует для ударов по Украине.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Удачно “приземлили” вражеский дрон-камикадзе воины мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета Утес.
В Командовании заверили, что зенитчики ВСУ не остановятся, пока не превратят российского захватчика в украинское небо в металлолом.
Советский 12,7-мм крупнокалиберный пулемет Утес (Бескид), предназначенный для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами, для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей.
Кроме того, 7 октября с 20:00 до 21:30 оккупанты пытались атаковать тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесскую и Николаевскую области. Украинские воины также уничтожили вражеские беспилотники.
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