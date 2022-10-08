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Факты / Україна

Россия обстреляла Харьков: в центре города горит больница

Илья Нежигай, редактор ленты
Подтверждено
Россия обстреляла Харьков: в центре города горит больница
Фото: Depositphotos

Россия ракетами обстреляла Харьков.

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил обстрел города.

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— Обстрел центральной части Харькова. Предварительно — ракетами, — написал он.

Терехов добавил, что сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В соцсетях сообщают, что после обстрела центра Харькова на месте взрыва начался пожар.

Огонь посреди города подтвердил и городской голова.

— После прилетов в центре — пожары. По предварительной информации горит одно из лечебных учреждений Харькова, — написал Игорь Терехов.

Он добавил, что пламя также перекинулось на одно из нежилых сооружений.

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