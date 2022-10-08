Россия обстреляла Харьков: в центре города горит больница
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Россия ракетами обстреляла Харьков.
Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил обстрел города.
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— Обстрел центральной части Харькова. Предварительно — ракетами, — написал он.
Терехов добавил, что сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В соцсетях сообщают, что после обстрела центра Харькова на месте взрыва начался пожар.
Огонь посреди города подтвердил и городской голова.
— После прилетов в центре — пожары. По предварительной информации горит одно из лечебных учреждений Харькова, — написал Игорь Терехов.
Он добавил, что пламя также перекинулось на одно из нежилых сооружений.