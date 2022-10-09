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Факты / Україна

После взрывов на Крымском мосту оккупанты бегут с полуострова в Бердянск

Малиновская Ангелина, редактор ленты
После взрывов на Крымском мосту оккупанты бегут с полуострова в Бердянск
Фото: Pixabay

Cо временно оккупированного Крыма выехало большое количество авто — захватчики бегут с полуострова в Бердянск, а затем выезжают на территорию РФ.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Мы видим панику среди оккупантов. У нас началось значительное движение со стороны Крыма в Бердянск. Потому что сейчас единственный маршрут, по которому можно выехать с временно оккупированной территории, пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, а затем на территорию России. Так что сегодня это направление загружено, большое количество автомобилей уехало из Крыма и едет в РФ, — рассказал Федоров.

Он добавил, что в Мелитополе среди предателей из-за взрывов в городе вчера вечером и сегодня утром также наблюдается паника.

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