После взрывов на Крымском мосту оккупанты бегут с полуострова в Бердянск
Фото: Pixabay
Cо временно оккупированного Крыма выехало большое количество авто — захватчики бегут с полуострова в Бердянск, а затем выезжают на территорию РФ.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
– Мы видим панику среди оккупантов. У нас началось значительное движение со стороны Крыма в Бердянск. Потому что сейчас единственный маршрут, по которому можно выехать с временно оккупированной территории, пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, а затем на территорию России. Так что сегодня это направление загружено, большое количество автомобилей уехало из Крыма и едет в РФ, — рассказал Федоров.
Он добавил, что в Мелитополе среди предателей из-за взрывов в городе вчера вечером и сегодня утром также наблюдается паника.
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