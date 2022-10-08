РФ выгодно любые неприятности валить на Украину – аналитик о взрывах на Крымском мосту

Октябрь, 08 в 13:19

Российские власти будут искать украинский след в пожаре на Крымском мосту 8 октября.

Такое мнение в эфире Радио НВ высказал аналитик Фонда Демократические инициативы Петр Бурковский.

— В любой стране случаются и ДТП, что-то происходит на железной дороге. До того, как Россия начала войну против Украины не то, чтобы этих инцидентов было меньше — они всегда были в РФ, но теперь даже на холодное будут дуть и искать там украинский след, — считает Бурковский.

Из-за отсутствия всех фактов об инциденте на Крымском мосту он считает, что нельзя утверждать, что Украина к этому причастна.

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— Есть две позиции. Первая. Российским властям было бы выгодно любые неприятности валить на украинскую сторону, чтобы таким образом усугублять ненависть со стороны российского населения к Украине, — говорит он.

В то же время Бурковский добавляет, что это также свидетельствовало бы о слабости или неспособности российской армии, власти и о том, что решение о начале войны против Украины было ошибочным.

— Чтобы не создавалось этого впечатления, все плохие новости будут либо умалчиваться, либо их значение будет преуменьшаться. Выходит, что о войне, как о мертвом, — или хорошо, или ничего, — отметил Бурковский.

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста мощный пожар.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, взрыв на Крымском мосту притормозит опрокидывание российских войск на Юг Украины.

По его словам, более 70% обеспечения российских подразделений на Юге происходило именно с территории оккупированного Крыма.