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Факты / Україна

В центре Донецка прогремели взрывы — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В центре Донецка прогремели взрывы — СМИ

Во временно оккупированном Донецке раздаются взрывы.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Отмечается, что “прилеты” были по центру города. На видео слышно, как работает сигнализация, а также видны последствия взрыва.

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Подтверждения со стороны власти не было.

Напомним, что сегодня, 8 октября, в оккупированном Донецке на складах произошел масштабный пожар. Огонь бушевал в Кировском районе города на складах типографии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 227-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: скрин с видео

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