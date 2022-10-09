В центре Донецка прогремели взрывы — СМИ
Требует проверки
Во временно оккупированном Донецке раздаются взрывы.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Отмечается, что “прилеты” были по центру города. На видео слышно, как работает сигнализация, а также видны последствия взрыва.
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Подтверждения со стороны власти не было.
Напомним, что сегодня, 8 октября, в оккупированном Донецке на складах произошел масштабный пожар. Огонь бушевал в Кировском районе города на складах типографии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 227-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: скрин с видео