В Запорожье прогремели взрывы — объявлена воздушная тревога
Вечером 8 октября в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет. Впоследствии информацию подтвердил глава Запорожской ОВ Александр Старух.
– Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Высокая вероятность повторных атак, – написал он.
Сейчас смотрят
Воздушная тревога в области, которая началась в 21:52, длилась 24 минуты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 227-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.