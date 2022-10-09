Октябрь, 08 в 22:00

Вечером 8 октября в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет. Впоследствии информацию подтвердил глава Запорожской ОВ Александр Старух.

– Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Высокая вероятность повторных атак, – написал он.

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Воздушная тревога в области, которая началась в 21:52, длилась 24 минуты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 227-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.