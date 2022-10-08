Октябрь, 08 в 9:45

Крымский мост сегодня – это ключевое логистическое звено, связывающее Россию с Крымом и Херсонской областью.

Поэтому после возникновения пожара на мосту у россиян логистически резко усложняется ситуация с поставками всего: от продовольствия до топлива и оружия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, отметив, что с этой точки зрения для нас большой плюс, что у оккупантов горят цистерны на их мостах.

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Также он объяснил, какое медийное значение имеет то, что Крымский мост горит.

– Успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине и взрыв цистерны на Крымском мосту – это, безусловно, большие прорывы в стене лжи, которая была построена в РФ. Из того, что я сейчас вижу по российским каналам, у них реально паника. Главный посыл, который сейчас звучит, – это то, что войска РФ оказались в логистическом окружении. Это не может нас не радовать, поскольку будет сеять определенную панику в российских войсках, — объяснил Вадим Денисенко.

Напомним, утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту. оккупанты сообщают, что якобы загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда.

Фото: ЧП Крым