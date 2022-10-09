Октябрь, 09 в 13:04

Когда Путин объявлял о “присоединении” к РФ оккупированных территорий четырех областей Украины, российские войска выходили из Лимана Донецкой области. Об этом оккупант рассказал товарищу.

Их разговор перехватило ГУР Минобороны Украины.

– Мы уходили под минометами. Там уже все: крестись – не крестись. Все и в Бога верим и во все, что угодно верим, – жалуется россиянин.

Другой в ответ говорит, что теперь, мол, начнется “полноценная война”, потому что “если это теперь территория России, то Украина напала на РФ”.

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Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября подтвердил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.

Однако украинский флаг ВСУ был поднят над Лиманом 1 октября.

Фото: скріншот Bild