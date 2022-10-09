После ракетного обстрела Запорожья Кулеба призвал мировое сообщество к пяти шагам

Октябрь, 09 в 19:22

После ракетных ударов РФ по жилым кварталам Запорожья министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к мировому сообществу.

Он призвал мировых лидеров немедленно совершить пять решительных шагов:

Призываю Офис прокурора Международного уголовного суда и партнеров срочно направить на место преступления следователей и экспертов, чтобы задокументировать доказательства военных преступлений России. Призываю США признать Россию государством-спонсором терроризма, а другие страны признать Россию террористическим государством. Призываю международное сообщество решительно осудить Россию и усилить давление, введя новые жесткие санкции. Призываю партнеров, в частности, США, Великобританию, Израиль, Германию, Норвегию и Францию, срочно предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Призываю страны, которые придерживаются нейтральной позиции, направить своих представителей в Запорожье, где они смогут переночевать в жилых массивах и почувствовать все, что прикрывают своей нейтральностью.

Отметим, что в результате ракетного обстрела Запорожья количество погибших возросло до 13 человек, среди которых один ребенок. Ранения получили 89 мирных жителей, в том числе 11 детей.

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Источник: Дмитрий Кулеба