Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

После ракетного обстрела Запорожья Кулеба призвал мировое сообщество к пяти шагам

Валентина Чорна, редактор ленты
После ракетного обстрела Запорожья Кулеба призвал мировое сообщество к пяти шагам
Фото: УНИАН

После ракетных ударов РФ по жилым кварталам Запорожья министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к мировому сообществу.

Он призвал мировых лидеров немедленно совершить пять решительных шагов:

  1. Призываю Офис прокурора Международного уголовного суда и партнеров срочно направить на место преступления следователей и экспертов, чтобы задокументировать доказательства военных преступлений России.
  2. Призываю США признать Россию государством-спонсором терроризма, а другие страны признать Россию террористическим государством.
  3. Призываю международное сообщество решительно осудить Россию и усилить давление, введя новые жесткие санкции.
  4. Призываю партнеров, в частности, США, Великобританию, Израиль, Германию, Норвегию и Францию, срочно предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).
  5. Призываю страны, которые придерживаются нейтральной позиции, направить своих представителей в Запорожье, где они смогут переночевать в жилых массивах и почувствовать все, что прикрывают своей нейтральностью.

Отметим, что в результате ракетного обстрела Запорожья количество погибших возросло до 13 человек, среди которых один ребенок. Ранения получили 89 мирных жителей, в том числе 11 детей.

Сейчас смотрят

В результате вражеской атаки частично разрушен девятиэтажный дом (подъезд с первого по восьмой этаж), полностью – пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры и повреждены 20 автомобилей.

Читайте
Началось возгорание, у людей под завалами нет кислорода: Старух о последствиях обстрела Запорожья

Источник: Дмитрий Кулеба

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка