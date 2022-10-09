Октябрь, 09 в 15:01

Во время разбора завалов в Запорожье началось возгорание, шансов спасти людей практически нет.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель Запорожской военной администрации Александр Старух. Он отметил, что под завалами еще могут находиться люди.

– Началось возгорание, оно усложняет историю. Когда быстро разбирали, спасли 8 человек. Когда начинается возгорание, шансов спасти людей практически нет, потому что нет кислорода. Под завалами, ориентировочно, люди еще есть, – сказал он.

Российские оккупанты целенаправленно обстреливают жилые дома Запорожья, ночью 9 октября они выпустили 12 ракет по территории города.

Сейчас смотрят

Число раненых выросло до 87 человек, среди которых 10 детей. Подтвержденных смертельных случаев — 13.

– Эти ракеты, предварительно Х-22 и Х-59, запускаются с самолетов. Х-59 – радиоуправляемая ракета, они целенаправленно стреляли по жилым домам. Достаточно сложно идут работы, потому что дома неустойчивы. Ликвидация проблемная, едва не увеличилось количество жертв одним махом — сначала обвалились 7-8 этажей и все то, что висело, полностью обрушилось, когда женщину достали. Ее вывели, немного сделали перерыв, и в это время обрушилась конструкция, — рассказал Старух.

Также вчера вечером враг выпустил по областному центру ракету Искандер кассетного типа. Наши силы ПВО смогли сбить ее, однако обломки нанесли разрушения частному сектору.

Ранее стало известно, что в результате ракетных обстрелов Запорожья частично разрушено девятиэтажное здание (подъезд с первого по восьмой этаж), полностью – пять частных домов.

Поражены объекты инфраструктуры и повреждены 20 автомобилей.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты нанесли удар по Запорожью с оккупированных территорий Мелитополя и Бердянска.