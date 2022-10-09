РФ ведет переговоры с третьими странами по поводу закупки снарядов и мин — Генштаб
Оккупанты ищут дополнительные ресурсы для ведения войны против Украины. В частности, Россия ведет переговоры с третьими странами по поводу закупок артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 9 октября.
– Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы Республики Беларусь. В ближайшее время спланировано перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами, — говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что в течение суток авиация ВСУ нанесла 9 ударов по позициям россиян.
— Подтверждено поражение 7 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БпЛА, один самолет врага и одну управляемую авиационную ракету Х-59, — говорится в сообщении.
Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.
В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии.