Октябрь, 09 в 18:42

Оккупанты ищут дополнительные ресурсы для ведения войны против Украины. В частности, Россия ведет переговоры с третьими странами по поводу закупок артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 9 октября.

– Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы Республики Беларусь. В ближайшее время спланировано перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами, — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что в течение суток авиация ВСУ нанесла 9 ударов по позициям россиян.

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— Подтверждено поражение 7 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БпЛА, один самолет врага и одну управляемую авиационную ракету Х-59, — говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии.