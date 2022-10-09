Взрыв на Керченском мосту может увеличить эскалацию со стороны Кремля — польский генерал
Взрыв на Керченском мосту может стать той каплей, которая переполнит россиян и может привести к массовым движениям в российском обществе.
С таким мнением выступил генерал, профессор Богуслав Пацек из Института безопасности и международного развития.
— Взрыв на Керченском мосту, на мой взгляд, очень важен и может сыграть важную роль в этой войне по многим причинам как для украинской, так и для российской стороны, — считает генерал Пацек.
Он также отметил, что “все зависит от того, какими будут окончательные выводы расследования”.
По его словам, будет достаточно легко определить, что стало причиной взрыва — ракета или автомобиль.
— Потому что тот факт, что транспортное средство, которое видно на видео, взрывается, еще не является окончательным доказательством того, кто в этом всем виноват, — добавил Пацек.
Генерал напомнил, что в России указывают на причастность Украины к взрыву, когда Киев заявляет об этом с осторожностью и “достаточно дипломатично” и добавляют, что “это важный знак, что нужно сделать все, чтобы россияне ушли с украинской земли”. В то же время Паце уточняет, что со стороны Киева не было подтверждения того, что это сделала Украина.
— Независимо от того, кто был виновником — Украина или нет — это событие, безусловно, имеет большое значение для российского общества, которое — как видно из реакций СМИ и интернета — сильно этим взволновалось. Один из главных месседжей — большая претензия и критика в адрес российской армии, которая, по мнению интернет-пользователей, снова не в состоянии справиться с этой войной, — подчеркнул военный.
По словам генерала Пацека, взрыв на Керченском мосту может стать “каплей, которая переполнит чашу горечи в некоторых массовых движениях в самой России”.
Богуслав Пацек напомнил, что до сих пор россияне были возмущены отсутствием результатов, но “недостаточно”.
— Например, чтобы сменить президента страны, чтобы начать какой-то значительный шаг, который мог бы к этому привести, давая надежду на шанс закончить эту войну, — объясняет он.
По мнению генерала, может оказаться, что за взрывом стоит Украина или сами россияне, но в Кремле все равно обвинят Киев, какими бы ни были результаты расследования.
Он напомнил, что со стороны американцев звучат заявления о причастности Киева к смерти дочери российского пропагандиста Александра Дугина, в вопросе чего Украина долгое время отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение
Генерал Пацек напомнил, что Керченский мост “находится вне территории Украины, даже с учетом Крыма — потому что он находится на акватории между Азовским и Черным морями”.
— Я надеюсь, что Владимир Путин сильно прижат к стене, и ему придется на это реагировать. Вопрос в том, как он отреагирует — отреагирует ли он очень жестко, или этот поджог цистерн и разрушение моста не станет причиной гораздо более жестокой реакции, чем мы ожидали, — сказал он.
По мнению генерала, следующие несколько недель принесут “очень решительное наступление российских войск, россияне будут использовать не только призванные войска, но и то, что они также будут осуществлять атаки на критическую инфраструктуру, вероятно, на всей территории Украины”.
По словам профессора Пацека, возможны также показательные нападения на важнейших людей в государстве.
— Может быть применена артиллерия не только малой дальности, но и средней с большего расстояния. Думаю, украинцы это осознают, — подчеркнул он.
По оценке генерала, сейчас ситуация является патовой.
— Что бы сейчас ни делала украинская сторона, это может вызвать сомнения. Украинцы давно говорили, что этот мост нужно атаковать, потому что он поддерживает эту войну — ведь через Крым идет транспорт на юг Украины. С другой стороны, они утверждали, что не имеют средств для проведения такой операции, — отметил генерал Пацек.
Богуслав Пацек считает, что имеющаяся угроза усиления российской атаки является плохим признаком.
— Но если Украина хочет вытеснить россиян со своей территории, она должна прибегнуть к смелым действиям, как на Керченском мосту, чтобы россияне были сбиты с ног и чтобы они фактически начали покидать Украину, — подытожил военный.
Взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября около 06:00. На месте сразу возник пожар, несколько секций моста упало в воду.
В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.
Фото: OSINTtechnical
Источник: Polske Radio