Октябрь, 09 в 19:08

Взрыв на Керченском мосту может стать той каплей, которая переполнит россиян и может привести к массовым движениям в российском обществе.

С таким мнением выступил генерал, профессор Богуслав Пацек из Института безопасности и международного развития.

— Взрыв на Керченском мосту, на мой взгляд, очень важен и может сыграть важную роль в этой войне по многим причинам как для украинской, так и для российской стороны, — считает генерал Пацек.

Он также отметил, что “все зависит от того, какими будут окончательные выводы расследования”.

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По его словам, будет достаточно легко определить, что стало причиной взрыва — ракета или автомобиль.

— Потому что тот факт, что транспортное средство, которое видно на видео, взрывается, еще не является окончательным доказательством того, кто в этом всем виноват, — добавил Пацек.

Генерал напомнил, что в России указывают на причастность Украины к взрыву, когда Киев заявляет об этом с осторожностью и “достаточно дипломатично” и добавляют, что “это важный знак, что нужно сделать все, чтобы россияне ушли с украинской земли”. В то же время Паце уточняет, что со стороны Киева не было подтверждения того, что это сделала Украина.

— Независимо от того, кто был виновником — Украина или нет — это событие, безусловно, имеет большое значение для российского общества, которое — как видно из реакций СМИ и интернета — сильно этим взволновалось. Один из главных месседжей — большая претензия и критика в адрес российской армии, которая, по мнению интернет-пользователей, снова не в состоянии справиться с этой войной, — подчеркнул военный.

По словам генерала Пацека, взрыв на Керченском мосту может стать “каплей, которая переполнит чашу горечи в некоторых массовых движениях в самой России”.

Богуслав Пацек напомнил, что до сих пор россияне были возмущены отсутствием результатов, но “недостаточно”.

— Например, чтобы сменить президента страны, чтобы начать какой-то значительный шаг, который мог бы к этому привести, давая надежду на шанс закончить эту войну, — объясняет он.

По мнению генерала, может оказаться, что за взрывом стоит Украина или сами россияне, но в Кремле все равно обвинят Киев, какими бы ни были результаты расследования.

Он напомнил, что со стороны американцев звучат заявления о причастности Киева к смерти дочери российского пропагандиста Александра Дугина, в вопросе чего Украина долгое время отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение

Генерал Пацек напомнил, что Керченский мост “находится вне территории Украины, даже с учетом Крыма — потому что он находится на акватории между Азовским и Черным морями”.

— Я надеюсь, что Владимир Путин сильно прижат к стене, и ему придется на это реагировать. Вопрос в том, как он отреагирует — отреагирует ли он очень жестко, или этот поджог цистерн и разрушение моста не станет причиной гораздо более жестокой реакции, чем мы ожидали, — сказал он.

По мнению генерала, следующие несколько недель принесут “очень решительное наступление российских войск, россияне будут использовать не только призванные войска, но и то, что они также будут осуществлять атаки на критическую инфраструктуру, вероятно, на всей территории Украины”.

По словам профессора Пацека, возможны также показательные нападения на важнейших людей в государстве.

— Может быть применена артиллерия не только малой дальности, но и средней с большего расстояния. Думаю, украинцы это осознают, — подчеркнул он.

По оценке генерала, сейчас ситуация является патовой.

— Что бы сейчас ни делала украинская сторона, это может вызвать сомнения. Украинцы давно говорили, что этот мост нужно атаковать, потому что он поддерживает эту войну — ведь через Крым идет транспорт на юг Украины. С другой стороны, они утверждали, что не имеют средств для проведения такой операции, — отметил генерал Пацек.

Богуслав Пацек считает, что имеющаяся угроза усиления российской атаки является плохим признаком.

— Но если Украина хочет вытеснить россиян со своей территории, она должна прибегнуть к смелым действиям, как на Керченском мосту, чтобы россияне были сбиты с ног и чтобы они фактически начали покидать Украину, — подытожил военный.

Взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября около 06:00. На месте сразу возник пожар, несколько секций моста упало в воду.

В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.

Фото: OSINTtechnical

Источник: Polske Radio