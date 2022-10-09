Октябрь, 09 в 14:50

Взрыв на Крымском мосту, вероятно, дело рук ФСБ, или других российских силовых подразделений.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Он отметил, что сейчас внутри России чрезвычайно обострилось противостояние между силовыми ведомствами.

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На этой неделе это стало особенно заметно. Мы увидели, что всю ответственность за неудачную военную кампанию, войну против Украины, за все проигранные битвы Путин пытается перекладывать на минобороны и военный блок.

— Замена командования, перестановки в военном руководстве, постоянная критика от Кадырова (главы Чечни), Пригожина (владельца ЧВК Вагнера) в адрес военного командования свидетельствует о том, что из последних делают виновных. А это в свою очередь показывает обострение противостояния среди силовиков, — считает Мусиенко.

Также следует принять во внимание и вчерашние сообщения об арестах военных в Москве.

— Это говорит о том, что военные не хотят нести ответственность за то, что начал Путин и его окружение… Фон подрыва моста могли готовить в ФСБ, потому что накануне секретарь совета нацбезопасности Патрушев заявил, что в оккупированном Крыму якобы началось распространение экстремизма и там нужно усилить контртеррористические меры. Возможно, они готовили какую-то основу, чтобы потом обвинить Украину, — подчеркнул военный эксперт.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября около 06:00. На месте сразу возник пожар, разрушился пролет.

В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.

Фото: скриншот с видео