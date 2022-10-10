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Факты / Україна

Байден отреагировал на ракетные удары по Украине

Татьяна Ковальчук, выпускающий редактор
Джо Байден під час переговорів із Володимиром Зеленським 27 січня 2022

Джо Байден заявил, что США решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву.

Об этом говорится в официальном заявлении главы Белого дома.

— В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены невоенные цели. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа, — говорится в заявлении Байдена.

Президент США подчеркнул, что подобные террористические удары еще больше укрепляют потребность стоять с народом Украины столько, сколько нужно.

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— Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию расходы за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы, – добавил он.

Байден призвал Россию немедленно прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины.

США выразили свои соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим от террористических ударов по Украине 10 октября.

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Фото: Джо Байден

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