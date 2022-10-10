Байден отреагировал на ракетные удары по Украине

Октябрь, 10 в 20:29

Джо Байден заявил, что США решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву.

Об этом говорится в официальном заявлении главы Белого дома.

— В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены невоенные цели. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа, — говорится в заявлении Байдена.

Президент США подчеркнул, что подобные террористические удары еще больше укрепляют потребность стоять с народом Украины столько, сколько нужно.

Сейчас смотрят

— Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию расходы за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы, – добавил он.

Байден призвал Россию немедленно прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины.

США выразили свои соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим от террористических ударов по Украине 10 октября.

Фото: Джо Байден