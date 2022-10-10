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Факты / Україна

“Бавовна” в Джанкое: в военном городке раздаются взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
“Бавовна” в Джанкое: в военном городке раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

В Джанкое (Крыму) раздаются взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях. Официальной информации пока не поступало.

– В Джанкое, в Крыму взрывы, – проинформировал на своей странице в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

В Telegram-канале Оперативный ВСУ сообщают, что, по предварительным данным, “бавовна” в военном городке.

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Напомним, что  8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту. А 9 октября российский диктатор Владимир Путин обвинил в подрыве Керченского (Крымского) моста специальные службы Украины.

Война в Украине идет уже 229 дней.

Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.

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