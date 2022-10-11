Октябрь, 10 в 21:21

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продемонстрировал схему, на которой видны ракетно-авиационные и ракетные удары, которые 10 октября Россия наносила по территории Украины.

Схема, обнародованная Валерием Залужным, демонстрирует ситуацию по состоянию на 10:20 – 11:00.

Сейчас смотрят

В это время враг применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные беспилотники типа Shahed-136.

– Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил, Сухопутных войск ВС Украины и наши зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов, – подчеркивает главнокомандующий ВСУ.

В условиях такой интенсивности нанесения ударов одновременно по всем направлениям, отмечает Валерий Залужный, ВСУ продемонстрировали профессиональность и преданность делу.

– Мы вынуждены отбивать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое, к тому же, имеем в недостаточном количестве. Безопасность Украины и всей Европы – в искусных руках наших воинов, – добавляет главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный выразил соболезнования семьям погибших гражданских и военных и заверил: несмотря ни на что, несмотря на агонию диктаторского режима, Украина выстоит и победит.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 229-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Главнокомандующий ВСУ

Фото: Воздушное командование Восток