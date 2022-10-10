Октябрь, 10 в 1:53

Украинским футболистам не стоит бояться громких имен в своем спорте, а быть готовыми дать бой на футбольном поле.

Таким впечатлением с Фактами ICTV поделились главный тренер украинской сборной Александр Петраков и глава УАФ Андрей Павелко.

Перед этим сборная Украины во время отбора на Евро-2024 попала в группу C, где сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

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Александр Петраков считает, что для украинских спортсменов чем сложнее вызов, тем лучше.

— Наша нация такая — чем сложнее, тем нам лучше. Сильная группа. Почему-то никто не говорит о Северной Македонии, которая обыграла Италию в полуфинале, — сказал он.

Глава сборной заявил, что ожидает сюрпризов от этой группы.

Петраков считает, что украинским футболистам будет необходимо сделать все возможное, а не опускать руки.

— Самое главное, чтобы закончилась война и мы играли дома, добавил он. Есть мечта, (сыграть, — Ред.) на НСК Олимпийский, — добавил он.

Своими ощущениями от жребия поделился и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Он считает, что все болельщики в восторге от такого жребия.

— Мои коллеги из других национальных футбольных федераций говорят, что это группа смерти, но я считаю, что нашим футболистам и нашей стране каждый раз есть пример показать всему миру, что мы не боимся громких имен, а готовы дать бой. Я уверен, что только результаты покажут, был ли этот жребий, как говорится, группой смерти, — сказал Павелко.

Глава УАФ добавил, что украинским футболистам понравится играть с топ соперниками.

— Нам повезло быть в одной группе с действующими финалистами и чемпионами Европы. Я уверен, что это важный для наших футболистов этап, чтобы доказать всему миру, что мы достойны того, чтобы говорить, что мы будем играть на равных с таким соперником, — сказал Павелко.

Он надеется, что в ближайшее время матчи пройдут уже на территории Украины.

— Очень хотелось бы, чтобы матчи с нашими соперниками прошли уже в Украине, или на Олимпийском, или в других городах, как в Киеве, Одессе, Львове, или обязательно в Донецке и в Крыму, — сказал Павелко.

Президент УАФ добавил, что сегодня именно ВСУ дают возможность украинским спортсменам играть в футбол, а болельщикам за этим наблюдать.