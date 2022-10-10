Это будет не месть, а наказание! Украинцы настроены на возмездие за обстрел и собирают на дроны

Октябрь, 10 в 18:22

В ответ на массированный обстрел украинских городов 10 октября телеведущий Сергей Притула и общественный активист Сергей Стерненко открыли сбор средств на месть россиянам.

— Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный урод внес свои коррективы. Начинаем уже. Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. Будет бавовна. Будет больно, – написал Притула в Telegram.

Позже Притула под постом одной из украинских компаний, которая сообщила, что приобщается к сбору средств, намекнул, что сбор средств — не только на дроны.

– Попробую без спойлеров, но будут не только дроны, – написал Притула.

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Все ссылки донатов можно найти тут.

Сергей Стерненко в Telegram сообщил, что за несколько часов удалось собрать 116 млн грн.

В социальных сетях украинцы пишут, что за массовые обстрелы Украины Россию будет ждать возмездие.

— За каждый наш город, за каждого человека будет возмездие. Хочу ракет на Москву!

Также украинцы считают, что пора ответить ударами по критической инфраструктуре РФ.

Нардеп Роман Грищук подозревает, что россияне пользуются картами образца начала прошлого столетия. Ведь, похоже, целились в бывшее здание Центрального Совета УНР.

Отмечают, что украинцы сохраняют спокойствие и помогают финансово армии, даже когда враг в ярости пытается нас уничтожить.

Утром 10 октября в Киеве прогремели несколько взрывов, есть погибшие и раненые. Взрывы также звучали во Львове, Днепре, Хмельницком, Житомире.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что армия РФ 10 октября уже выпустила по Украине 75 ракет, 41 из которых удалось сбить ПВО.