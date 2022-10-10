Октябрь, 10 в 7:28

Вооруженные силы Украины продолжают наступление восточнее реки Оскол в направлении Луганской области и вошли в Стельмаховку (примерно в 18 км к западу от Сватово).

Карта боевых действий в Украине на 10.10.2022:

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более чем в 30 населенных пунктах. Среди них – Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодатьевка.

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Для ударов по Запорожью противник использовал семь зенитных управляемых ракет.

На Северском направлении враг гатив из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Поповка, Стариковое, Ворожба, Янжуловка и Мирополье;

На Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечье, Малые Проходы, Волчанск, Каменка, Двуречная и Гриньковка;

На Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения;

На Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Раздольевка, Серебрянка, Белогоровка, Верхнекаменское, Зайцево, Красная Гора, Соледар. Оккупанты заминировали местность в районе Берестового;

На Авдеевском направлении оккупанты стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Водяное, Первомайское, Пески, Красногоровка и Марьинка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огневого поражения потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Угледар, Новополь, Шахтерское, Малые Щербаки, Большая Новоселка, Малиновка и Малая Токмачка.

Напомним, что война в Украине длится уже 229 дней.