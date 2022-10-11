Октябрь, 10 в 21:59

Ориентировочная общая стоимость 84 крылатых ракет и 24 беспилотников, которые по состоянию на 17:00 10 октября выпустили по территории Украины российские войска, составляет $400-700 млн.

Такие подсчеты были обнародованы в издании Forbes.

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Эти цифры приблизительны, потому что неизвестно точное количество ракет каждого типа.

Расчет стоимости издания делало на основе предположения, что большинство ракет, которые попали, – дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью С-300, Торнадо-С.

Остальные ракеты оккупанты направляли для перегрузки сил противовоздушной обороны.

Сколько стоят выпущенные по Украине 10 октября ракеты:

Х-101 – $13 млн,

Калибр — $6,5 млн,

Искандер – $3 млн,

Оникс – $1,25 млн,

Х-22 – $1 млн,

Точка-У – $0,3 млн.

Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов – несколько миллионов долларов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 229-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Forbes

Фото: Эмине Джапарова