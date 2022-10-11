Обстрел Украины 10 октября стоил России $400-700 млн – Forbes
Ориентировочная общая стоимость 84 крылатых ракет и 24 беспилотников, которые по состоянию на 17:00 10 октября выпустили по территории Украины российские войска, составляет $400-700 млн.
Такие подсчеты были обнародованы в издании Forbes.
Эти цифры приблизительны, потому что неизвестно точное количество ракет каждого типа.
Расчет стоимости издания делало на основе предположения, что большинство ракет, которые попали, – дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью С-300, Торнадо-С.
Остальные ракеты оккупанты направляли для перегрузки сил противовоздушной обороны.
Сколько стоят выпущенные по Украине 10 октября ракеты:
- Х-101 – $13 млн,
- Калибр — $6,5 млн,
- Искандер – $3 млн,
- Оникс – $1,25 млн,
- Х-22 – $1 млн,
- Точка-У – $0,3 млн.
Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов – несколько миллионов долларов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 229-е сутки.
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Источник: Forbes
Фото: Эмине Джапарова