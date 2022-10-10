Октябрь, 10 в 12:58

В понедельник, 10 октября, во время ракетных ударов РФ по Киеву пострадал стеклянный пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, известный также как “мост Кличко”.

Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения. Удар был нанесен в 8:18 утра.

Судя по видео, в тот момент на мосту находились люди, ракета упала рядом с ним. После взрыва часть моста накрыло черное облако дыма, вниз посыпались обломки инфраструктурного объекта.

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На видео после ракетного удара можно заметить, что мост усеян мелкими обломками. По словам очевидцев, снизу под ним есть большая воронка от удара ракеты.

К счастью, мост оказался крепким и устоял. В сети уже пошутили, что стеклянный “мост Кличко” оказался прочнее, чем построенный РФ Крымский мост к временно оккупированному Крыму.

Как известно, стеклянный пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск (также известный как “мост Кличко”) имеет длину 216 м. Он находится в центральной части Киева.

Мост между Аркой Свободы украинского народа и Владимирской горкой был открыт в мае 2019 года.

Фото: Скриншот с видео