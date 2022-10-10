Октябрь, 10 в 13:49

Массированным ракетным ударом РФ пытается склонить власти Украины к переговорам, а также мстит за недавние взрывы на Крымском мосту.

Так считает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

– Они бьют из стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. Главная цель – поставить нас на колени путем, как они любят говорить, “замораживания”. По мнению Путина, это создание выгодной переговорной позиции. Страдания мирного населения должны заставить нашу власть и международное сообщество, как ему кажется, пойти на уступки, – сказал он.

Арестович уверен, что реакция Запада на ракетный террор РФ не заставит себя ждать.

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– Расширение номенклатуры и поставок вооружения, усиление санкций – будет и то, и другое. Если он бьет по нам с неба – мы ответим ему и на земле, и с неба, и на воде. Для нас с вами ничего не меняется, мы как боролись за свою независимость, так и будем бороться. Подобные акции заставят мир еще раз изменить отношение к путинскому режиму и к тем, кто предлагает с ним договориться, – сказал советник главы ОП.

Арестович подчеркнул, что в России осталось не так много крылатых ракет, а для обстрела нашего государства агрессор использует “неприкасаемый запас”.

— Ни один налет не длится вечно, это займет какое-то время, сегодня это закончится. Возможно, будут удары завтра, мы не знаем. Крылатых ракет у них не так много. Это акция на краю неприкосновенного запаса. Так страшно, как было 24 февраля и первые три дня, нам с вами уже не будет. Мы знаем, что делать. Эта война закончится нашей победой, что бы ни произошло, — подытожил он.