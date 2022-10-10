Прорывов или наступления со стороны РФ или Беларуси на севере Украины нет — ОК Север

Октябрь, 10 в 13:49

Участок государственной границы Украины полностью контролируемый: прорывов или наступательных действий со стороны РФ или Беларуси на севере Украины — нет.

Об этом сообщило Оперативное командование Север в Facebook.

— Ситуация в Черниговской области по состоянию на сегодняшний день полностью контролируема. Прорывы или наступательные действия со стороны территории Беларуси и России не зафиксированы.

В ОК Север добавили, что в пограничье региона ситуация под полным контролем ГНСУ, ВСУ и НГУ, изменений не претерпела.

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Руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал не разгонять панику. По его словам, он получил множество звонков о “ожесточенных боях”.

— На данный момент участок государственной границы Украины на территории области контролируемый. Множество звонков и сообщений о “ожесточенных боях”. Не разгоняйте панику. Если кто-нибудь пойдет – встретим достойно, — написал он в своем Telegram-канале.

Утром 10 октября в Киеве прогремели несколько взрывов, есть погибшие и раненые. Взрывы также звучали во Львове, Днепре, Хмельницком, Житомире.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что армия РФ 10 октября уже выпустила по Украине 75 ракет, 41 из которых удалось сбить ПВО.

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Источник: ОК Север