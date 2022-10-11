Россияне 10 октября убили 14 человек и ранили почти сотню – МВД об обстреле Украины
Во время массированного обстрела Украины 10 октября российские войска убили 14 и ранили 97 человек.
Такие данные по состоянию на 21:00 в эфире общенационального телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
По словам главы ведомства, зафиксировано 74 обстрела в 12 регионах Украины.
– Фактически второй раз, начиная с 24 февраля, был столь масштабный обстрел. А с точки зрения обстрела критической энергетической инфраструктуры – это самый мощный обстрел в современной истории, – отметил Денис Монастырский.
Министр МВД отмечает: сейчас эту вражескую атаку можно свободно называть энергетическим терроризмом, являющимся продолжением ядерного терроризма, который российские оккупанты совершают, обстреливая территорию Запорожской АЭС.
Так, в Киевской области погиб один человек (31-летний мужчина) и десять получили ранения.
Один из травмированных, отметил в эфире общенационального телемарафона руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба – в тяжелом состоянии, однако врачам удалось стабилизировать и серьезно улучшить его состояние.
В регионе после атаки разрушены 32 дома и повреждены два объекта инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 229-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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