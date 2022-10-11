Октябрь, 10 в 22:44

Во время массированного обстрела Украины 10 октября российские войска убили 14 и ранили 97 человек.

Такие данные по состоянию на 21:00 в эфире общенационального телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По словам главы ведомства, зафиксировано 74 обстрела в 12 регионах Украины.

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– Фактически второй раз, начиная с 24 февраля, был столь масштабный обстрел. А с точки зрения обстрела критической энергетической инфраструктуры – это самый мощный обстрел в современной истории, – отметил Денис Монастырский.

Министр МВД отмечает: сейчас эту вражескую атаку можно свободно называть энергетическим терроризмом, являющимся продолжением ядерного терроризма, который российские оккупанты совершают, обстреливая территорию Запорожской АЭС.

Так, в Киевской области погиб один человек (31-летний мужчина) и десять получили ранения.

Один из травмированных, отметил в эфире общенационального телемарафона руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба – в тяжелом состоянии, однако врачам удалось стабилизировать и серьезно улучшить его состояние.

В регионе после атаки разрушены 32 дома и повреждены два объекта инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 229-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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