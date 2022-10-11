В Кремле хотят заставить россиян забыть кадры обрушенного в воду моста: СМИ о массовом обстреле Украины

Октябрь, 10 в 21:06

Россия нанесла масштабный удар ракетами по территории Украины в понедельник, 10 октября. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Днепре и других городах Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с утра РФ запустила по Украине 83 ракеты, 45 из которых сбили украинские силы обороны.

Факты ICTV собрали реакцию мировых СМИ на массированный ракетный обстрел Украины рашистами.

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Британская газета The Guardian называет массовый обстрел Украины “отчаянным ответом критикам Путина в России”.

Массовая атака Путина в понедельник была отчаянным ответом критикам его армии дома, на проигрыш в войне, а также ответом на раненую собственную гордость после взрыва на его любимом проекте Крымском мосте.

— Месяцами российские военные эксперты, военные блогеры и пропагандисты требовали открытой войны против Украины. И когда из украинских городов начали появляться ужасные изображения тел на улицах и поднимающихся из центров городов клубов дыма, они на мгновение удовлетворились, — пишет газета.

Отмечается, что жертвами были обычные украинцы: не только погибшие в Киеве на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Шевченко, на детской площадке в центре столицы, но и сотни тысяч людей, оказавшихся без света, воды и тепла в городах по всей стране.

Американская газета The New York Times также пишет о нездоровой реакции и радости в России на массированный ракетный обстрел городов. Там отмечают, что, по мнению россиян, это была месть за частично разрушенный путинский мост в Крыму.

Хотя Киев не признал официально причастности к взрыву на мосту, Путин обвинил в атаке Украину. NYT добавляет также реакцию пропагандистки Маргариты Симоньян, назвавшей это “нашим ответом”.

— На Путина оказывается давление, чтобы поднять ставки в том, что Кремль называет своей “спецоперацией” в Украине после ряда недавних неудач на поле боя. Ведь за последние шесть недель Украина выбила российские войска из северо-восточной Харьковской области и оттеснила их частично на Донбассе и в Херсонской области.

Издание отмечает, что хотя удар по Киеву может понравиться российским сторонникам жесткого ведения войны, призывающим к новым атакам на столицу, он не изменит основные стратегические программы России: потери солдат и техники, ухудшение морального положения и провалы в логистике.

The Washington Post отмечает, что волна российских авиаударов, потрясшая Киев в понедельник утром, разрушила многомесячное спокойствие, вернув город снова в центр войны, которая длится почти восемь месяцев.

— Атака в понедельник, кажется, пересекла предыдущие границы, установленные Россией, поскольку ракетный удар впервые попал в самое сердце Киева, вблизи правительственных министерств, пешеходных улиц и торговых зон.

Также WP пишет, что киевляне, которые месяцами игнорировали сирены воздушной тревоги, снова бросились к подвалам, укрытиям, коридорам и подземным станциям метро, ​​чтобы переждать атаку.

Южно-корейское издание Yonhap называет утренний массовый обстрел “кровавой местью Путина”.

Автор материала напоминает, что сразу после взрыва на Крымском мосту в России раздавались призывы с требованием мести Украине. В РФ отмечали, что могущество России можно считать ничтожным, если она не ответит.

Также пишут, что Киев впервые за 70 дней снова атаковали российские ракеты.

Шквал российских ракетных ударов ставит целью заставить забыть россиян “ужасные кадры” обрушенного в воду моста и горящих железнодорожных путей, пишет французское издание Le Monde.

— Похоже, такую ​​роль сыграли ракетные обстрелы в понедельник утром, 10 октября, по нескольким украинским городам, в частности, Киеву.

Издание пишет, что не только частичного возобновления движения по Крымскому мосту и авиаударам достаточно, чтобы успокоить ошеломленных россиян и дать возможность немного “подышать” Путина, ведь давление на него продолжает расти в РФ.

Журналист испанского El Pais Кристиан Сегура, рассказывая об атаке ракетами на центр Киев ракетами, объяснил испанцам, что это если бы “ракеты упали на Гран-Виа” в Мадриде. Эта улица неофициально считается главной в испанской столице.