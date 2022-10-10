Октябрь, 10 в 11:49

Во время ракетных ударов РФ по Киеву утром взрывной волной 10 октября повреждены окна здания центрального железнодорожного вокзала.

В то же время в Укрзализныце заверили, что вокзал работает, а высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которые также выполняют роль укрытия.

Однако возможны задержки поездов западного направления – из-за повреждения контактной сети.

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– Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение, – говорят в УЗ.

Утром 10 октября российские войска запустили по территории Украины уже 75 ракет, более 40 сбили ПВО.

РФ ударила по центру Киева, в частности возле Национального университета им. Тараса Шевченко. Погибли по меньшей мере пятеро мирных киевлян, есть раненые.