Попало четыре ракеты: оккупанты обстреляли Бурштынскую ТЭС
В понедельник, 10 октября, четыре российских ракеты попали в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
— Зафиксировано попадание четырех ракет в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС. Ни один работник не пострадал, на объекте работают ГСЧС, – сказала она.
На месте возник пожар, однако по состоянию на 16:39 его ликвидировали.
По словам Онищук, в энергосети резко снизилось напряжение, облэнерго регулирует энергоснабжение, однако потребители области полностью обеспечены электричеством.
Глава ОВА призвала жителей ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Это поможет пройти критические нагрузки электросетей.
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