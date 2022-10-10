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Факты / Україна

Попало четыре ракеты: оккупанты обстреляли Бурштынскую ТЭС

Валентина Чорна, редактор ленты
бурштинська тес
Фото: УНИАН

В понедельник, 10 октября, четыре российских ракеты попали в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

— Зафиксировано попадание четырех ракет в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС. Ни один работник не пострадал, на объекте работают ГСЧС, – сказала она.

На месте возник пожар, однако по состоянию на 16:39 его ликвидировали.

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По словам Онищук, в энергосети резко снизилось напряжение, облэнерго регулирует энергоснабжение, однако потребители области полностью обеспечены электричеством.

Глава ОВА призвала жителей ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Это поможет пройти критические нагрузки электросетей.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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