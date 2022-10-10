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Факты / Україна

За три часа ВСУ сбили 13 иранских дронов Shahed-136

Валентина Чорна, редактор ленты
За три часа ВСУ сбили 13 иранских дронов Shahed-136

Днем 10 октября украинские защитники сбили 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что девять дронов были сбиты на севере Украины.

— Вторая “большая” воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего объявлена ​​через иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины по направлению из Курской области и Беларуси. Девять этих Shahed-136 уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Центр, — говорится в сообщении.

Еще четыре БПЛА были уничтожены зенитчиками ВСУ на востоке Украины.

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Отметим, что во время утреннего ракетного удара силы ПВО сбили 45 российских ракет и девять дронов-камикадзе.

Всего враг применил по Украине более 80 ракет. Россияне атаковали города Украины из акватории Черного моря и Каспийского региона.

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