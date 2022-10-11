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Факты / Україна

Отвезла в садик и ехала на работу: российская ракета оставила сиротой 5-летнего мальчика

Татьяна Ковальчук, выпускающий редактор
Отвезла в садик и ехала на работу: российская ракета оставила сиротой 5-летнего мальчика
Фото: Нацполиция

Среди погибших в результате массового обстрела Киева 10 октября была мать 5-летнего Гриши, ставшего сегодня круглым сиротой.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала Оксана Данилюк – мать друга маленького мальчика.

– Сегодня друг моего Макара, 5-летний Григорий, стал круглым сиротой. Сегодня в машине от российской ракеты умерла его мама, которая отвезла Гришу в сад и спешила на работу, – рассказывает она.


Год назад умер отец мальчика.

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Знакомые погибшей рассказывают, что она была врачом, спасала детей.

Напомним, 10 октября около 8:30 российские террористы нанесли ракетные удары по разным районам Киева. Среди объектов, в которые попали российские ракеты: детская площадка в парке Шевченко, пешеходно-велосипедный мост, повреждены здания КНУ Шевченко, филармония и два музея, визовый отдел посольства Германии.

Вследствие российских ракетных обстрелов столицы погибли 5 человек, 51 пострадал.

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