Октябрь, 11 в 18:53

Уже второй день российские войска осуществляют ракетные атаки на территорию Украины. Оккупанты бьют по мирным людям и объектам энергетической инфраструктуры, пытаясь оставить украинцев без света, воды и тепла накануне зимы.

Ракетный террор Кремля не остался без внимания западных экспертов и прессы. Факты ICTV собрали реакцию на удары российских ракет.

Предвестник нового жестокого этапа войны – CNN

Так, репортер американского телеканала CNN Стивен Коллинсон назвал последние ракетные удары по Украине “проявлением жестокости и мстительности” российского диктатора Владимира Путина, “припадком ярости” из-за взрыва на Крымском мосту.

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В материале говорится, что такие удары могут быть предвестником нового жестокого этапа в полномасштабной войне РФ против Украины.

– Его неизбирательные нападения на украинских мирных жителей также повышают вероятность нового ужасного поворота в жестокой войне, – отметил журналист.

Коллинсон напомнил, что российские ракеты 10 октября ударили по пешеходно-велосипедному “мосту Кличко”, детской площадке и перекрестку в самом центре Киева. А бомбардировки энергообъектов спровоцировали перебои в энергоснабжении.

Как подчеркнул Коллинсон, эти российские удары лишили украинцев того подобия нормальной жизни, которую удалось наладить в атакуемых вчера городах.

– Месседж был очевиден для всего мира: Путин не намерен быть униженным. Он не признает поражение. И он полностью готов устроить резню среди гражданского населения и неизбирательный террор в ответ на ряд неудач на поле боя, — пишет журналист.

Он обращает внимание на то, что объекты, по которым РФ нанесла удары, не имели военного значения. Это скорее отражало попытку Путина найти новые цели из-за его неспособности нанести поражение Украине на поле боя.

В частности, бомбардировки энергообъектов могут быть намеком на те страдания, которые Кремль может причинить украинцам с наступлением зимы, даже если войска РФ отступят перед натиском ВСУ.

Акт мести и успокоения “ястребов” – ВВС

Британское агентство BBC расценивает массированные ракетные удары РФ как жестокую месть за недавний взрыв на Крымском мосту.

– Но это также был ответ Путина ястребам в его собственном лагере, которые становились все более беспокойными из-за потерь России в войне и все громче призывали к более жестким действиям, — говорится в материале.

Журналисты обращают внимание на то, что ракетные обстрелы произошли после назначения Сергея Суровикина новым командующим группировкой войск РФ в Украине. Он известен беспощадными бомбардировками Сирии. Это кадровое решение стало подачкой Путина сторонникам жесткой линии в войне. Речь идет о ряде прокремлевских чиновников и пропагандистов.

– Они уже давно призывали к нападениям на гражданскую инфраструктуру: заморозить украинцев этой зимой, если украинских военных не удастся победить на поле боя. Но эта атака “шока и страха”, которая убила мирных жителей и разрушила дома, разгромила парки и детские площадки, происходит из позиции слабости РФ: ее войска несут потери на земле, — сказано в статье.

Журналисты BBC также предполагают, что ракетный террор РФ может свидетельствовать о новом повороте в войне с все более сокрушительными атаками.

Атаки, ничего не меняющие на поле боя – NYT

Американская газета The New York Times пишет, что нынешняя ракетная атака РФ по мирным украинцам стала наибольшей за все время полномасштабной войны. Журналисты издания также считают, что Кремль этими ударами пытается успокоить “ястребов войны” в РФ, критикующих власть за недостаточную жестокость.

Однако атаки по гражданским объектам ничего не изменили на поле боя, где войска РФ уже несколько недель теряют позиции. Опрошенные изданием эксперты сошлись во мнении, что такие ракетные удары не будут иметь стратегическое влияние на ход войны.

– Я не думаю, что они будут иметь стратегическое влияние, за исключением повышения морального духа с украинской стороны и, возможно, ускорения некоторых поставок военной техники с Запада, — сообщил военный аналитик Rochan Consulting Конрад Музыка.

Издание объясняет, что Москва пытается вывести из строя критически важную инфраструктуру, лишив украинцев света и тепла с приближением зимы. В статье отмечается, что тактика энергетического шантажа Украины со стороны РФ не нова.

– Кремль на протяжении многих лет изучал энергетические сети Украины и пытался манипулировать ценами или сокращать поставки природного газа, чтобы влиять на политику… Теперь он преследует ту же цель посредством бомб. Но, по мнению экспертов, такой подход вряд ли заставит украинцев сесть за стол переговоров, — говорится в статье.

В комментарии журналистам американский военный аналитик Майкл Кофман объяснил, что “бомбардировки имеют очень низкую эффективность и, как правило, лишь укрепляют решительность”.

NYT также сообщает, что последние ракетные удары РФ по Украине подвергают сомнению качество российского оружия и способности российской армии реализовать военные планы Путина. Россия все чаще совершает атаки с использованием устаревших, неуправляемых и неточных ракет, что может свидетельствовать об исчерпывании запасов современных высокоточных ракет.

Политическое, а не тактическое решение – The Guardian

Журналист британского издания The Guardian Дэниел Саббах пишет в своей колонке, что ракетный террор городов Украины – это политическое, а не тактическое решение Кремля.

Он отмечает, что такие удары являются циничным ответом Кремля на взрыв на Крымском мосту. Их цель – “внушить страх” руководству и населению Украины. В Кремле рассчитывают, что Киев в конце концов согласится на невыгодные переговоры.

Однако ракетные атаки не изменят баланс сил на фронте и не повлияют на желание Украины сопротивляться, пишет Саббах.

– Совершенно неочевидно, что РФ может поддерживать интенсивность ракетных ударов в течение длительного периода, учитывая, сколько боеприпасов она уже использовала в войне, и то, какое международное осуждение спровоцируют такие атаки. Военная реальность такова, что российские ракетные удары не изменят баланса сил во время боевых действий. И какой бы страх ни вызывали, они не повлияют на желание Украины сопротивляться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, — подчеркнул журналист.

Обратный эффект ракетных ударов и слабость Путина – Лоуренс Фридман

Собственный анализ причин и последствий ракетных ударов по Украине обнародовал в статье заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман.

– Все, что сейчас происходит в этой войне, включая смертоносные ракетные удары по украинским городам, следует расценивать с точки зрения логики разоблаченной позиции Путина как неудавшегося военного лидера. Он отчаянно пытается продемонстрировать своим бескомпромиссным критикам, что справится с этой задачей. Первые залпы этой недели, унесшие еще больше невинных жизней без заметной военной выгоды, не сделают Украину менее решительной или менее способной победить в этой войне. У них будет обратный эффект, — отмечает профессор.

Фридман объясняет, что “спусковым крючком” для серии ракетных атак РФ стало повреждение Керченского моста в прошлую субботу. Однако гнев Кремля вызван не только взрывом на мосту, но и тем, что этот инцидент продемонстрировал неспособность Путина защитить российские интересы.

– Для человека, который построил свою карьеру, культивируя образ решительного и безжалостного силача, нет ничего более подрывного, чем казаться слабым и беспомощным, – объясняет Лоуренс Фридман.

Профессор также подчеркивает, что РФ может проиграть в этой войне, и подобные предположения уже не кажутся нереальными.

Фридман уточнил, что так называемые “ястребы” в окружении Путина некоторое время требовали атак на украинскую инфраструктуру, но они “неизбежно разочаруются результатами”.

– Электричество снова включат, завалы расчистят, а украинская армия продолжит продвигаться вперед, – добавил он.

Профессор не исключает, что Россия может повторять ракетные атаки. В то же время, он обращает внимание на то, что запасы российских высокоточных ракет Калибр и Искандер заканчиваются. В то же время Украина ожидает поставки современных систем ПВО.

Бомбардировки РФ потерпят неудачу, если Украина получит ПВО – The Washington Post

Американское издание The Washington Post пишет о важности предоставления Украине современных систем противовоздушной обороны (ПВО).

По оценкам журналистов первой целью Кремля во время ракетного террора было распространение страха среди украинцев и разрушение критической энергетической инфраструктуры. А второй, вероятно, – месть за взрыв на мосту, соединяющем РФ с оккупированным Крымом, и за успехи ВСУ на фронте.

– Сторонники жесткой линии в РФ, призывавшие Путина атаковать гражданские объекты и инфраструктуру, выразили свой восторг из-за этой ужасающей эскалации. Но они ошибаются. Российская артиллерия и авиация уже принесли в города массовые разрушения и смерть. И такая стратегия не дала ничего, кроме усиления в украинцах, выдержавших эти удары, желания к дальнейшей борьбе… С практической военной точки зрения, российские обстрелы продемонстрировали, что Украина нуждается в более современных системах ПВО… Предоставление Украине возможности ограничить ущерб от воздушного терроризма Путина поможет гарантировать, что эта кампания, как и подобные ей в прошлом, окажется стратегически бесполезной, – убеждены журналисты издания.

Демонстрация провала в войне – Corriere della Sera

Итальянская газета Corriere della Sera пишет, что удары по городам и гражданской инфраструктуре демонстрируют провал развязанной Кремлем войны против Украины.

Издание отмечает, что именно бессилие армии РФ перед сопротивлением украинцев, искусное использование украинскими военными оружия, предоставленного западными союзниками, в сочетании с изобретательностью и гибкостью Генерального штаба ВСУ, побуждают Кремль прибегнуть к бомбардировкам.

– Удары по городам и гражданской инфраструктуре в очередной раз демонстрируют трагическое лицо провала российской “спецоперации” в Украине. Владимир Путин с самого начала обещал, что идет “освобождать” и “денацифицировать” эту страну. По благословению патриарха московского он предстал в сиянии лидера с миссией вернуть в Россию-матушку ее “детей”, ставших жертвами “коррумпированного режима”. Но факты свидетельствуют об абсолютно противоположном… В бомбардировке городов нет ничего героического или мужественного, — сказано в статье издания.

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Источник: Corriere della Sera, статья Лоуренса Фридмана

Фото: Александр Ткаченко