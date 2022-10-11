Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Дроны-камикадзе RAM II UAV: характеристики беспилотников, на которые собрали Притула и Стерненко

Анна Голишевская, Редактор сайта
Дрони-камікадзе RAM II UAV

Фото: официальный сайт RAM II UAV

10 октября телеведущий и волонтер Сергей Притула вместе с общественным деятелем Сергеем Стерненко объявили в своих соцсетях о сборе средств на дроны RAM II UAV.

Их они передадут Вооруженным силам Украины в ответ на массовые обстрелы со стороны России. 11 октября Притула и Стерненко объявили о том, что уже собрали необходимые средства.

Сейчас смотрят

Украинцы собрали за один день 352 миллиона гривен!

Читайте характеристики дронов RAM II – в материале Фактов ICTV.

Что известно о дронах RAM II

RAM II UAV используют для того, чтобы уничтожать танки, ЗРК и другую военную технику в радиусе до 30 км. БПЛА-камикадзе RAM II UAV – это дрон, который разработали украинские предприятия.

Он был представлен год назад на выставке вооружения.

RAM II используют также для разведки с воздуха и уничтожения цели.

Для деактивации цели дрон взрывается вместе с ней после столкновения. С помощью катапульты БПЛА запускают в небо.

Характеристика дронов RAM II

Развертывается комплекс до 10 минут. После того как дрон взлетает, он движется на скорости 60-70 км/ч и ищет российскую технику и различные объекты на земле с помощью камеры, имеющей десятикратное приближение в радиусе до 30 км от места запуска (в течение 50 минут).

Если враги начнут глушить связь с оператором, дрон самостоятельно может вернуться на базу и с парашютом приземлиться на нее.

Этот беспилотник в силах нести на борту до 3 кг взрывчатки и наносить удары с точностью до 1 м. Длина дрона составляет 1,45 м.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)

В зависимости от цели применения, дрон может нести такие боеприпасы:

  • Снаряд термобарический. Он предназначен для того, чтобы поражать цели, которые сосредоточены внутри зданий.
  • Снаряд противотанковый. Его используют для уничтожения тяжело бронированных целей, которые находятся как на суше, так и в море.
  • Снаряд осколочно-фугасный. Он нужен для того, чтобы ликвидировать врагов на открытом пространстве.

Весит дрон до 8 кг (только взрывчатка в нем достигает 3 кг). В RAM II есть электродвигатель, благодаря которому он тихо подбирается к намеченной цели.

Читайте
Может поражать цель на расстоянии 300 км: что известно о российских ракетах Р-37

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка