Октябрь, 11 в 11:42

В небе над Хмельницкой областью наши подразделения противовоздушной обороны сбили иранский дрон Shahed-136.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

Минус один вражеский Shahed-136 страны-террориста! Спасибо нашим ПВО! написал Гамалий в своем Telegram-канале.

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Напомним, что по всей Украине продолжается воздушная тревога. Российский враг десятками запускает ракеты из Черного и Каспийского морей, а также с территории РФ.

Война в Украине длится уже 230 дней.

Фото: ОК Юг