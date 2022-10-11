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Факты / Україна

В Хмельницкой области сбили иранский дрон Shahed-136

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Хмельницкой области сбили иранский дрон Shahed-136

В небе над Хмельницкой областью наши подразделения противовоздушной обороны сбили иранский дрон Shahed-136.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

Минус один вражеский Shahed-136 страны-террориста! Спасибо нашим ПВО! написал Гамалий в своем Telegram-канале.

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Напомним, что по всей Украине продолжается воздушная тревога. Российский враг десятками запускает ракеты из Черного и Каспийского морей, а также с территории РФ.

Война в Украине длится уже 230 дней.

Фото: ОК Юг

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