В Хмельницкой области сбили иранский дрон Shahed-136
В небе над Хмельницкой областью наши подразделения противовоздушной обороны сбили иранский дрон Shahed-136.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
Минус один вражеский Shahed-136 страны-террориста! Спасибо нашим ПВО! написал Гамалий в своем Telegram-канале.
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Фото: ОК Юг