На ЗАЭС отключили все шесть энергоблоков – разведка

Октябрь, 11 в 14:38

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что на ЗАЭС оказались отключены все шесть блоков, оккупанты пытаются заставить сотрудников подписать контракты с Росатомом.

– Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в “холодном состоянии”. В настоящее время питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ Днепровская. Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗАТЭС, – говорится в сообщении

Отмечается также, что удалось сохранить поставки электроэнергии в Энергодар, однако ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.

Тем временем россияне и представители их оккупационной администрации продолжают оказывать давление на сотрудников ЗАЭС.

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Они существенно ограничили перемещение вспомогательных подразделений по территории и применяют к части персонала и их семьям так называемые фильтрационные мероприятия.

– От работников требуется официальное оформление российских паспортов и подписание контрактов с Росатомом, – отмечают в разведке.

Фото: Энергоатом